Эксперты тщательно протестировали двойную камеру BlackBerry Key2

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Первым смартфоном от BlackBerry, на котором установлена двойная камера, стала модель Key2. На данный момент приобрести устройство можно только по предзаказу, а в руки владельцев он попадёт только в конце июня.

Специалисты решили обратить своё внимание на нововведение для смартфонов BlackBerry – двойную камеру. Они тщательно протестировали её, рассмотрев те снимки, в которых она будет максимально эффективна.

Устройство оснащено двумя камерами в 12 мегапикселей, которые различаются диафрагмой. Для первой этот показатель составляет f/1,8, для второй – f/2.6. Также они различаются апертурой. Специалисты уверены, что в основном пользоваться придётся первой камерой, диафрагма которой позволит делать более яркие снимки. Кроме этого она поддерживает режим HDR.

Специалисты отмечают, что двойная камера прекрасно показывает себя при портретной съемке, Однако экспертам не понравилось то, какие снимки получаются в условиях плохого освещения, что является одним из основных минусов Key2. Эта проблема возникает из-за того, что одна из камер не имеет стабилизации, из-за чего границы на фотографиях могут получаться размытыми.