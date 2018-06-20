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Учёные поделились опасениями насчёт искусственного интеллекта

Сегодня, 15:23

Известно, что роботы приносят пользу людям во многих сферах жизни. Также не секрет во вреде, который они могут нанести.

 

Фильмы в жанре научной фантастики часто показывают как преимущества, так и недостатки искусственного интеллекта. В кино роботы, вставшие против человечества, встречаются нередко. В основном, эта угроза предстаёт в виде физического уничтожения людей, манипулирования ими для причинения вреда другим людям. Учёные считают, что искусственный интеллект стоит опасаться и по другой причине.

Недавно директор компании Clara Labs, занимающейся разработкой современных технологий, Маран Нельсон поделился информацией насчёт того, что стоит ожидать от роботов с искусственным интеллектом. Не стоит забывать, что информация считывается для таких роботов моментально и в больших количествах. Роботы хранят и перерабатывают старые и новые алгоритмы работы, которая проводится в цифровом режиме. Маран Нельсон напоминает о небезызвестной истории с предоставлением неверной информации о финансовом кризисе 2008 года. Директор компании утверждает, что постоянный и полный контроль над искусственным интеллектом поможет предотвратить в будущем множество подобных дезинформаций. Также контроль не позволит распространяться анонимной и частной информации, которая может повредить не только персональным компьютерам и гаджетам, но и безопасности в интернете.

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