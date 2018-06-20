Инженеры MIT нашли способ управлять роботами посредством мозговых волн

Сегодня, 14:50

Руководство механизмами силой мысли стало реальностью.

В Массачусетском технологическом институте (MIT) нашли способ, как сделать процесс взаимодействия с роботами намного проще. Управлять машинами можно теперь посредством мозговых волн. В своей работе они использовали сигналы данного органа, которые он подаёт, когда замечает ошибку. В частности, что человек будет следить за деятельностью робота и как только тот допустит какую-либо ошибку, подаст сигнал и машина остановится. Оператору не нужно будет нажимать на кнопки или даже подавать команды голосом. Мозг автоматически прикажет роботу прекратить выполнение задания. Практические эксперименты показали, что в подобном случае эффективность работы механизмов существенно возрастает. Авторы разработки намерены улучшить эту технологию и довести её до совершенства.

Ранее мы писали, что ученые создали робота для идеальных объятий. Его испытали на реальных людях, которым опыты пришлись по душе.