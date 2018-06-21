VistaNews.ru


Власти рассказали, зачем фанату ЧМ-2018 интернет

Сегодня, 05:15

Во время матча-открытия чемпионата мира на «Лужниках» в Москве и окрестностях количество трафика достигло отметки 18 Тб.

В период проведения ЧМ-2018 в 11 российских городов, принимающих матчи мирового первенства, съехались сотни тысяч фанатов как из России, так и со всего мира. В эпоху цифровых технологий сложно представить, что хотя бы часть из них не пользовалась интернетом. Во всяком случае, статистика говорит об обратном. Так, по данным департамента информационных технологий Москвы, во время матча-открытия ЧМ-2018 на «Лужниках» и рядом с ними было скачано или передано 18 Тб данных, совершено голосовых звонков длительностью 140 тысяч минут. В фан-зонах показатели были близкими к приведённым, рассказали чиновники. Отвечая на вопрос о том, зачем фанату интернет, власти заявили, что обычно пользователи используют трафик на мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram.

Ранее мы писали, что футболисты запустили блокчейн-приложение к ЧМ-2018. Сам проект впервые появился два года назад.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве в преддверии ЧМ усилили контроль за парковками рядом со стадионами

Мутко: Правительство удовлетворено темпами продаж билетов на ЧМ-2018

Открывать ЧМ-2018 будут Роналдо и Робби Уильямс

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

Рекомендуем