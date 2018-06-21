Власти рассказали, зачем фанату ЧМ-2018 интернет

Сегодня, 05:15

Во время матча-открытия чемпионата мира на «Лужниках» в Москве и окрестностях количество трафика достигло отметки 18 Тб.

В период проведения ЧМ-2018 в 11 российских городов, принимающих матчи мирового первенства, съехались сотни тысяч фанатов как из России, так и со всего мира. В эпоху цифровых технологий сложно представить, что хотя бы часть из них не пользовалась интернетом. Во всяком случае, статистика говорит об обратном. Так, по данным департамента информационных технологий Москвы, во время матча-открытия ЧМ-2018 на «Лужниках» и рядом с ними было скачано или передано 18 Тб данных, совершено голосовых звонков длительностью 140 тысяч минут. В фан-зонах показатели были близкими к приведённым, рассказали чиновники. Отвечая на вопрос о том, зачем фанату интернет, власти заявили, что обычно пользователи используют трафик на мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram.

Ранее мы писали, что футболисты запустили блокчейн-приложение к ЧМ-2018. Сам проект впервые появился два года назад.