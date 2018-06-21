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Гостям Marriot будет помогать голосовой помощник Amazon Alexa

Сегодня, 05:30

Разработчиками создан уникальный голосовой помощник Alexa for Hospitality. Его тестирование пройдет на постояльцах сети отелей Marriot, соответствующие договоренности подписаны между руководством американская компания Amazon и гостиниц.

Гости сети гостиниц Marriot смогут первыми воспользоваться новым голосовым помощником от компании Amazon, который называется Alexa. Такое нововведение поможет постояльцам быстрее связаться с любым сотрудником отеля и получить ответы на возникшие вопросы или помощь. Управлять таким прибором можно прямо в комнате – регулировать температуру воздуха, уровень освещения и другие жизненные показатели.

Известно, что для тестирования руководству сети отелей было предложено два продукта - Amazon Alexa и помощника Siri от Apple, но выбор был отдан в пользу первого робота, который показал большую работоспособность. Но не исключено, что некоторые номера все же оборудуют помощником Siri.

Разработчики Amazon сообщили, что создали специального личного ассистента для использования в отелях. Предполагается, что после удачного тестирования данный помощник получит широкое распространение по всему миру. правда неизвестно, повлияет ли наличие такого помощника в номере на его стоимость.

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