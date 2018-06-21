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Meizu 16 будет оснащен системой охлаждения на основе медных трубок

Сегодня, 06:15

В честь 15-летия Meizu компания решила выпустить инновационный смартфон Meizu 16. Хуан Чжан, основатель китайской корпорации, обещает порадовать юзеров «футуристичным» телефоном, который появится в продаже в августе 2018 года.

Чжан сообщил, что Meizu 16 будет оснащен системой охлаждения на основе медных трубок. Это внедрение в компании используется впервые, и уже реализовано в Samsung. Производитель решил оснастить девайс системой Snapdragon 710.

Также планируют выпуск Meizu 16 Plus, в котором задействуют Snapdragon 845. В Plus-версии создатели планируют внедрить сканер отпечатков пальцев.

Представители Meizu озвучили, что оба девайса не будут иметь рамок. Full HD расширение для данных смартфонов станет оптимальным, по словам Чжана, решением для отлаженной работы устройства.

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