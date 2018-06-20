Трамп рискует «убить» высокие прибыли Apple

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В 2018 году Apple представит сразу трех новых преемников iPhone X. Все они станут мгновенными хитами среди потребителей и принесут техногиганту много денег, если в ситуацию не вмешается президент США.

Ожидается, новые iPhone позаимствуют дизайн у iPhone X, получат улучшенное аппаратное обеспечение и недавно выпущенную платформу iOS 12. Новички рынка мобильной техники уступят в стоимости именитому предшественнику. Однако самое тревожное для Apple – это фактор Дональда Трампа, который рискует «убить» высокие прибыли «яблочной» корпорации.

Apple обеспокоена эскалацией торговой войны с Китаем, способной оказать негативное влияние на бизнес американского техногиганта в азиатском регионе. Ранее Тим Кук встретился с главой Белого дома и членами его администрации, постаравшись описать весь ужас сложившейся ситуации для Apple. Трамп рассказал главе «яблочного» производителя об отсутствии у властей США планов устанавливать тарифы на iPhone, которые полностью собираются в Китае. Это хорошая новость для потребителей, однако она все равно не позволяет Куку и коллегам быть полностью спокойными за судьбу Apple на рынке КНР.

Даже если Трамп не будет устанавливать тарифы на новые iPhone, Китай может принять различные меры против компании на региональном уровне. Apple - самая успешная американская технологическая компания, работающая в Китае, с годовым доходом около $50 млрд. Однако Пекин может с легкостью нанести ответный удар против техногиганта США. Если машина китайско-бюрократической системы начнет действовать, Apple столкнется с задержками в доставке, усилением контроля под видом проблем национальной безопасности и прочими нежелательными проблемами. Китай также может ударить по Apple в ответ на недавние тиснения ZTE и Huawei в Штатах.

Подобная ситуация наблюдалась в 2014 году, когда Барак Обама предъявил обвинения пяти китайским военным хакерам. Спустя несколько месяцев регуляторы КНР отложили релиз в стране уже утвержденных iPhone 6, ссылаясь на пересмотр безопасности.

Кук работал как с Китаем, так и с США, чтобы продвигать интересы Apple. Ранее «яблочный» техногигант неоднократно подчеркивал, что ему легче договориться с администрацией Трампа, нежели Обамы. Кук настроен решительно, однако в США мало кто верит, что китайское возмездие против Apple, или торговая война, в конечно итоге произойдет.