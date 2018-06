Сегодня, 07:51

«Яблочная» компания подписала контракт с Опрой Уинфри для своего нового ТВ-шоу. В США понятия не имеют, что звездная телеведущая будет делать на проекте – вести его или продюсировать.

Сенсационное заявление Apple дало ответ на немой вопрос экспертов мирового технорынка – как американская корпорация будет распространять все ранее выстроенные программы и приложения. Ранее Тим Кук и коллеги неоднократно подчеркивали, что не собираются пиарить новые телевизионные проекты посредством Apple Music или iTunes, что подтверждает версию о создании техногигантом полноценного ТВ-канала или приложения.

Проблема Apple заключается в том, что даже при расходовании миллиарда долларов у компании не будет достаточно оригинального программирования для запуска полноценного телевизионного проекта.

«Яблочные» специалисты могут пойти и путем создания фильма, ведь полнометражные картины редко имеют какую-либо эксклюзивную оговорку и поэтому могут быть показаны сразу на нескольких платформах.

Но эта версия терпит крах на фоне новости о создании Apple приложения, которое объединило бы программирование корпорации с хранилищем iCloud и другими сервисами, такими как подписки на журналы. Есть и другая теория, согласно которой американский техногигант хочет создать подобный Amazon Channel проект, используемый для подписки на HBO Now, DirecTV Now, Cheddar и CBS All Access. Все каналы будут аккуратно связаны в прекрасном интерфейсе, успешно реализованном в iDevices и Apple TV.

Традиционно Apple разрабатывает тайный телевизионный проект, никак не комментируя свою работу в прессе. СМИ могут продолжать «рыть», дабы узнать, что на этот раз задумала «яблочная» корпорация. Однако сенсационное журналистское расследование будет столь же успешным, как и составление предварительной копии наследника iPhone Х.