«Мегафон» ввел плату за входящие звонки

Сегодня, 13:40

Руководство сотового оператора «МегаФон» приняло решение об отмене роуминга по стране. Также в компании обновили все существующие тарифы для новых и постоянных пользователей.

Пользователи неоднократно ловили на лжи оператора мобильной связи «МегаФон», который довольно часто вводит своих абонентов в заблуждение. Государственные органы, которые призваны следить за порядочностью и качеством услуг мобильных операторов, не решают данный вопрос, а телекоммуникационные компании пользуются таким безразличием, обманывая тысячи россиян.

Так, руководство мобильного оператора «МегаФон» приняло решение об отмене роуминга на территории России, что является не популярным решением, но вместе с этим в компании умолчали об изменении существующих тарифных планов для всех абонентов. На официальном сайте компании появилась информация, что такие меры предприняты для того, чтобы по всей стране была единая оплата за услуги связи. Повышение же тарифных ставок для многих пользователей стало просто неприятным сюрпризом.

Например, тарифный план «Включайся! Слушай», который появился только в начале 2018 года, не подорожал, но входящие звонки для абонентов, находящихся за пределами своего региона, станут платными, их стоимость составит пять рублей за одну минуту разговора. Такая же ситуация и в других тарифах. Дополнительные расходы предстоят даже абонентам тарифных планов с постоянной абонентской платой, чем многие конечно же останутся очень недовольны.

Напомним, что ранее стало известно о том, что всем абонентам сотового оператора «МегаФон» скрытно подключили платную услугу, которую необходимо срочно отключить.