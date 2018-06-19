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Xiaomi выпустила «убийцу» самокатов - умный электрический скейтборд

Сегодня, 13:34

Скорость 22 км/час, 12 км хода от батареи, покорение гор с 15% уклоном, цена 155 долларов – достоинства новинки.

Xiaomi выпустила Xiaomi Acton Smart Electric Skateboard. Новинка уже наделала много шума в Сети. Известно что предзаказ обойдется желающим в 155 долларов США. Умный электрический скейтборд уж успели назвать прорывом года.

«Убийцу» самокатов оснастили двигателем с мощностью 500 Вт, он разгоняет скейтборд до скорости более 22 км/ч. Элементы питания Samsung 18650 подарили возможность Xiaomi Acton Smart Electric Skateboard ехать без усилий по хорошему покрытию.

К слову, ранее Xiaomi Redmi 5A стал самым популярным Android-смартфоном. Об этом сообщили эксперты. Согласно последним данным, компания ежегодно продает тысячи своих продуктов по всему миру.

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