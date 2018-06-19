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В Сети раскрыта основная особенность нового смартфона Samsung

Вчера, 23:45

Руководство компании Samsung заявило о скором выходе на рынок новой модели смартфона Samsung Galaxy Note9. Несмотря на это, уже известно, что модель будет оснащена постоянной памятью в объеме 512 гигабайт.

Выход на рынок новых смартфонов различных компаний всегда довольно ожидаемое событие, особенно для поклонников бренда. Так, фанаты гаджетов фирмы Samsung с нетерпением ждут на прилавках магазинов смартфон Samsung Galaxy Note9, презентация которого ожидается в августе текущего года.

Инсайдеры все же рассекретили известные им сведения о новой модели телефона. В частности, в Сети раскрыта основная особенность, что у модели будет значительно увеличен объем постоянной памяти – с 256 гигабайт до 512 гигабайт. Такая информация стала доступна из источника, который связан с поставщиком компонентов для нового аппарата. Также у телефона будет значительно улучшена камера, а аккумулятор увеличит объем на четыре тысячи мАч.

На сегодняшний день на рынке нет модели смартфона, которая имеет такой большой объем постоянной памяти, исключение составляют лишь некоторые модели Apple iPad Pro. Стоимость нового смартфона Samsung пока неизвестна, но предполагается, что она будет соответствовать ее качеству.

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