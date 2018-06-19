Три новых iPhone попали на фото

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Считается, что в сентябре Apple представит сразу несколько новых смартфонов, среди них будет и неизвестный бюджетник, которым может стать iPhone SE 2.

Известный производитель аксессуаров для смартфонов Olixar сделали фото трёх новых защитных стёкол. Считается, что на снимках запечатлены три новых iPhone.

Таким образом компания Olixar намекает, что в сентябре Apple представит три смартфона. Считается, что среди них будет компактный смартфон с дисплеем на 5,8 дюйма. Затем называется бюджетное устройство с дисплеем на 6,1 дюйма с IPS матрицей. Третьим окажется iPhone на 6,5 дюйма.

Однако эти все данные не подтверждены. Достоверно известно, что Apple представит два смартфона. Кроме того, слухи о бюджетном iPhone SE 2 не подтвердились и остались просто слухами. Дело в том, что этому устройству приписывают IPS-дисплей, но Apple в текущем году такие экраны не покупала.

Кроме того, многие китайские инсайдеры стараются стать популярными и часто делают смелые предположения. В частности, они заявляют о наличии в новых iPhone двух SIM-карт, тройной камеры и других похожих функций, характерных для китайских бюджетников. Их приписывают уже не первому поколению смартфонов, и такие прогнозы всегда не сбываются.