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Motorola готовится к выпуску гибкого смартфона с нагревающими элементами

Сегодня, 04:45

Такой подход позволит предотвратить деформацию дисплея, постоянно находящегося в состоянии сгибания-разгибания. Соответствующий патент компания зарегистрировала еще в 2016 году, а сейчас разработчики трудятся над созданием гаджета.

Motorola тщательно готовится к выпуску гибкого смартфона с нагревающими элементами, которые способствуют устранению главного недостатка подобных устройств – риска деформации. В тот момент, когда процесс разгибания будет фиксироваться по датчикам, в нужный момент элементы в месте сгиба начнут нагреваться, а устройство будет спасено от поломки.

Сейчас патент с разъяснительными чертежами уже доступен для публики, и с ним могут ознакомиться все желающие. Похожие гибкие смартфоны планируют выпустить и другие компании, которые уже заявили о своих намерениях и даже назвали примерные сроки, чего Motorola пока не сделала.

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