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У Google можно будет узнать дату своей смерти

Сегодня, 19:15

Новейшая разработка анализирует показатели здоровья пользователя и даёт оценку его выживаемости.

Сотрудники Google разработали нейросеть, которая может рассказать, когда умрёт определённый человек. Таким образом, у неё можно будет узнать дату своей смерти. Проект получил название Medical Brain («Медицинский мозг»). Он способен анализировать медицинские данные отдельно взятого человека и на их основании дать оценку его выживаемости. В частности, это касается тяжёлых болезней. Компьютер делает выводы и предлагает пользователю ознакомиться с вероятностью смерти.

Как известно, такая идея далеко не нова. Ещё в 2014 году Apple представила на iOS приложение Deadline. Данный программный софт предсказывал смерть пользователя.

Ранее мы писали, что Google Assistant научили стрелять из пистолета. Блогер показал на видео, как он заставил помощника нарушить первый закон роботехники. Мужчина отметил, что не стремится критиковать разработку американской компании, а лишь показывает несовершенство современных технологий.

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