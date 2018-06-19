В августе компания Meizu представит два новых гаджета

Сегодня, 04:15

Meizu 16 и Meizu 16 Pro/plus должны полностью «переплюнуть» Meizu 15-го поколения.

Джек Вон наконец подтвердил даты презентации, где компания представит два новых гаджета, поэтому в конце лета они уже появятся в продаже.

Известно, что телефоны будут доступны иметь два разных размера памяти – 128 и 256 ГБ, а оперативная память – 6 и 8 ГБ соответственно. Есть сведения, что телефоны оснастят аккумулятором 3080 мАч с поддержкой зарядки 24 Вт.

Также была информация, что оба смартфона получат SoC Snapdragon 845, однако, по свежим данным, ее получат только Pro/Plus версии, а в Meizu 16 будет Snapdragon 710. Процессор у новеньких китайцев будет Qualcomm 845.

Насчет размера экрана известно, что 5,6 и 6,1 дюйма будут иметь версии 16 и Plus соответсвенно. Толщина же не более 7,5 мм.

Основная двойная камера получит разрешение 12 Мп, а вот фронтальную Meizu сделала аж 20 Мп.

Также известна примерная стоимость смартфонов. Она будт выше, чем думали – от 464 до 623 долларов, в зависимости от размера памяти.