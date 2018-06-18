Xiaomi подготовил к продаже секретный смартфон ряда Mi

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Его предлагают в двух модификациях под номерами M1804C3DG и M1804C3CG. Об этом стало известно по базе данных Федеральной комиссии связи США.

Xiaomi оперативно подготовил к продаже секретный смартфон ряда Mi, о чем стало известно 17 июня. Новинка уже прошла официальную сертификацию. Предполагается, что две модификации будут отличаться друг от друга объемами памяти.

По мнению некоторых экспертов, секретной новинкой выступает Mi Max 3, получивший экран в 7 дюймов. Журналисты AKKet.com не уверены в подлинности этого мнения, так как есть отличие. Mi Max 3 имеет профессор Snapdragon 710, включающий Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, а заявленный смартфон получил Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n. Можно подумать, что секретным вариантом станет Xiaomi из линии Android One. Гаджет не будут продавать в Китае, его смогут купить пользователи из США, Европе и России.