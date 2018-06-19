Кубик Рубика будущего получил модуль Bluetooth

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Программа с его помощью будет отслеживать движения и действия человека. Если у него будет не получаться, то смартфон подскажет нужные действия, чтобы собрать головоломку.

Разработчики назвали кубик Рубика будущего GoCube. Он уже получить модуль Bluetooth 5.0 и аккумулятор. Сейчас активно собираются средства на запуск масштабного производства устройства, причём, стоит отметить, что этот процесс идёт очень успешно.

GoCube будет выпущен в двух версиях: за 79 долларов и за 99 долларов. Отличие конечно же в функционале. Первая версия будет иметь только зарядную станцию, а вот вторая обзаведётся возможностью отслеживать движения, низким уровнем энергопотребления и светодиодной подсветкой.

Каждый пользователь сможет установить приложение на смартфон. С его помощью можно будет совершать некую игру, то есть собирать GoCube на скорость, выполнять задания и соревноваться с игроками по всему миру.

Примечательно, что стартап GoCube всего за полчаса собрал нужную сумму в 25 тысяч долларов. До окончания сборов ещё осталось очень много времени, но разработчики уже собрали больше 360 тысяч долларов. Впервые GoCube получит своих первых владельцев в начале следующего года.