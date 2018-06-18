Хватит на всё: Samsung Galaxy Note 9 получит 512 ГБ памяти

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Этот показатель будет рекордным. Пользователи также смогут установить флэшку на 400 гигабайт, получив в сумме 912 гигабайт хранилища файлов, фотографий, документов и контента.

Профильный ресурс Samsung Mobile сообщает, что Samsung Galaxy Note 9 будет хвастаться рекордным количеством встроенной постоянной памяти – он получит целых 512 ГБ, которой хватит буквально на всё. Оперативной памяти производитель установит всего 6 ГБ. Такое количество ПЗУ будет больше, чем может предложить iPhone X или же Galaxy S9+. Но стоит огромный вопрос, оценят ли такое новшество покупатели, ведь смартфон получит значительно увеличенную цену.

По некоторым данным, Samsung Galaxy Note 9 можно будет купить не во всём мире, а только в Китае или Южной Корее. Хотя и допускается, что в случае успеха аппарат появится и в других лояльных к Samsung странах.

Примечательно, что Samsung Galaxy Note 9, как и его младший брат Galaxy S9, будет точной копией предшественника – Note 8. Производитель обновит лишь железо смартфона, а вот внешний вид останется почти идентичным.