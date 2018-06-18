В Сеть слили дату презентации iPhone SE 2

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Эксперты уже заявляли, что новый бюджетник должен был появиться ещё в июне на WWDC-2018, а до этого презентация два раза переносилась. Примечательно, что в Apple же слухи о смартфоне никак не комментируют.

Сейчас же в Сеть слили очередную новую дату презентации iPhone SE 2. Как считают некоторые специалисты и информагентства, бюджетный «яблочный» смартфон будет представлен в первой половине сентября вместе с флагманскими устройствами.

iPhone SE 2 будет оснащён дисплеем с диагональю на 4,6 дюйма, 6-ядерным процессором A11 и 2 гигабайтами оперативной памяти. Камера будет одинарная по понятным причинам, ведь смартфон должен получиться относительно дешёвым. Но в это же время в iPhone SE 2 будет реализована технология сканера лица 3D Face, то есть она будет работать не с датчиками, как iPhone X, а просто на программном уровне. Кроме того, отмечается, что новинка получит беспроводную и быструю зарядку.

Однако стоит отметить, что мало кто из экспертов верит вообще в появление iPhone SE 2. Этот смартфон не нужен с точки зрения экономики. То есть он ухудшит продажи Apple, составляя конкуренцию флагманам. Компании же, в свою очередь, нет смысла выпускать бюджетник и становиться популярнее, ведь iPhone – самый продаваемый и популярный телефон в мире и без этого, даже не взирая на свою цену iPhone X стал лидером всех топов и продаж.