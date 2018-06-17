Telegram призывает пользователей обновить старые версии мессенджера

Сегодня, 22:13

Сервисный аккаунт принялся массово рассылать подобные требования своим юзерам, использующим десктопный вариант приложения. В противном случае программа в дальнейшем не сможет обновляться автоматически.

Telegram призывает всех пользователей обновить старые версии мессенджера, о чем свидетельствуют рассылки из официального канала. Разработчики предупреждают, что без таких манипуляций приложение может работать некорректно, а если его обновить – дальше процесс уже станет автоматизированным и скачивать обновления не потребуется.

В письме разработчики также предупредили, что загружать обновление из непроверенных и неверифицированных источников небезопасно, поэтому следует обратить на это особое внимание. Само сообщение было отправлено пользователям именно из официального сервисного канала.