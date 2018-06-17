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Facebook решит проблему неудачных фотографий

Сегодня, 19:33

Социальная сеть постоянно вводит новые функции, алгоритмы и программы, тем самым облегчая жизнь её пользователей.

 

Популярная зарубежная соцсеть Facebook разработала алгоритм, воссоздающую черты лица человека, исправляя некоторые фото с профиле. Алгоритм называется Generative Adversarial Network (GAN), или «Генеративно-состязательная сеть». Он широко используется и вне соцсети. Оригинальный GAN генерирует образцы с помощью двух нейронных сетей.

В случае с Facebook алгоритм призван сканировать лица людей и запоминать их черты. Это помогает решить проблему неудачных фотографий: алгоритм воссоздаёт недостающие черты лица. Сюда входят и закрытые глаза, которые воссоздаются вплоть до разреза, цвета радужки и цвета кожи вокруг глаз. Пока что происходят и казусы в виде неверно распознанных глаз сканером или волос вместо других частей лица. Однако когда программе удаётся удачно обработать фотографию, пользователи не могут понять, настоящее ли это фото или нет.

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