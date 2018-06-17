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Смартфон 8848 M5 Titanium отличился круглым дисплеем на задней панели

Сегодня, 20:38

Нестандартный китайский производитель скоро представит очередное оригинальное устройство, которое получит дополнительный 1,99-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 390 х 390 пикселей.

Китайский производитель 8848 Phones, в необычное название которого вошла высота горы Эверест, известно выпуском нестандартных, невероятно дорогих устройств. Недавно бенчмарк TENAA опубликовал фотографию и частичное описание долгожданной экспериментальной новинки - 8848 M5 Titanium. Смартфон отличился вторым маленьким, круглым дисплеем AMOLED на задней кожаной панели, на котором будет показано время, дата и всплывающие уведомления.

Сам гаджет будет иметь нестандартную форму, кнопку Home разместят под 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2016 х 1080 пикселей. Одинарную камеру на 16 Мп разработчик решил расположить слева от дисплея, а вспышку- справа от него. Селфи-камера на 12 Мп. Работа смартфона будет осуществляться на неизвестной четырехъядерной платформе с частотой 2 ГГЦ. Объем оперативной и флэш-памяти может быть равен 6/8 и 128/256 ГБ. Емкость аккумулятора равна 3450 мА•ч.

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