В Сети стало известно о кардинальных переменах в iOS 13

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Они главным образом коснутся функционала рабочего стола. Взаимодействие станет опираться не на программы, а на задачи.

2018 год не отметился для iOS кардинальными изменениями. Пользователи ранее жаловались на ряд недочётов и слабую производительность, потому в новой системе это просто исправили. Однако в iOS 13 перемены всё-таки будут. Пользователь сможет выбирать определённые действия. По словам экспертов, опубликовавших свои прогнозы в Сети, такие выводы были сделаны, поскольку в iOS 12 добавили Siri Shortcuts.

Предполагается, что новая версия разовьёт эту опцию, и для выполнения задания нужны будут голосовые команды. Такое положительно повлияет на скорость. У пользователя не будет необходимости искать нужный пункт, пройдя десятки всевозможных меню. Стоит отметить, что первооткрывателем в данном плане Apple не стала. Подобное уже успешно реализовали в Android P. Однако эксперты отмечают, что Apple может выполнить полнее.