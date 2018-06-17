Бизнесмен в Бразилии разработал биткоин-кофемашину

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Машина сварит кофе лишь при пополнении подключенного к ней электронного кошелька заданным количеством криптовалюты.

Бизнесмен из Бразилии Рикардо Рейс разработал уникальную кофемашину, которая запускается платежом в биткоинах. Данное устройство призвано продемонстрировать наличие массы потенциальных вариантов использования ведущей в мире криптовалюты, в том числе в качестве реальных “программируемых денег”, а также расширить знания общественности о ней.

Биткоин-кофемашину запускает пополнение подключенного к ней кошелька определенным количеством биткоинов. Управляющее устройство оснащено QR-кодом, который дает возможность покупателям отправлять средства для оплаты чашки кофе. Устройство, имеющее доступ к интернету, подтверждает платеж, и запускает механизм.

Рикардо Рейс называет себя “биткоинером” - с 2016 года предприниматель является инвестором BTC.