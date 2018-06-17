«Неслыханная щедрость»: Xiaomi запустила распродажу смартфонов

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Флагманы Redmi S2, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi Note 5A и Mi Mix 2S с 17 по 21 июня можно приобрести по ошеломляющей скидке.

Начнем со смартфона Xiaomi Redmi S2, славящегося 8-ядерным процессором Snapdragon 625, 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной Flash-памяти. В зависимости от модификации, гаджет оценивается в $137/165.

Xiaomi Redmi 5 Plus китайский техногигант оценил в $134/161. Он не отличается процессором, ОЗУ и Flash-накопителем от предыдущей модели, лишь уступая качеством съемки на основную камеру: 12 Мп против 16 Мп у Redmi S2.

«Неслыханная щедрость» коснулась и еще одного бюджетника - Redmi 5. Модель с 2 Гб «оперативки» и 16 Гб Flash-памяти обойдется в $112, за дополнительный гигабайт ОЗУ и 16 Гб накопителя придется доплатить смешных $9.

Xiaomi запустила распродажу смартфонов Redmi 5A в одной конфигурации: 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти, дополненные процессором Snapdragon 425, фронталкой на 5 Мп и основной камерой на 13 Мп.

Redmi Note 5A обойдется почитателям техники от Xiaomi в $97. За эти деньги можно получить практически идентичный Redmi 5A девайс. У модели Note экран больше на 0,5 дюйма, и более выносливый аккумулятор.

Замыкает акцию «неслыханной щедрости» от Xiaomi смартфон Mi Mix 2S с 5,99-дюймовым дисплеем, 6/8 Гб оперативной памяти, 64/128/256 Гб Flash-памяти и процессором Snapdragon 845.