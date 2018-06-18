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Молодой миллионер создал киберкостюм Октопуса для больного 10-летнего друга

Сегодня, 05:45

Личность 19-летнего парня, который «на спор» стал одним из самых успешных людей США, уже заинтересовала его будущих биографов. Эрик Финман стал символом «криптовалютной лихорадки», но при этом остался добрым и сострадающим парнем.

Молодой миллионер создал киберкостюм доктора Октопуса для своего больного 10-летнего друга Ариста, который является фанатом франшизы про Человека-Паука и вселенной Marvel, которая его окружает. К сожалению, мышечные ткани Ариста подвержены патологии и мальчик передвигается с большим трудом. На помощь маленькому другу пришел Финман, который стал примером настойчивости, приводящей к успеху.

                                     

Эрик заключил с родителями пари, что не будет посещать колледж, если станет миллионером. Семь лет назад Финман разбогател на операциях с биткоинами. Теперь молодой миллионер помогает друзьям. Для Ариста был создан на 3D-принтере костюм, который позволил больному мальчику ощутить радость движения. Теперь «Доктор Октопус» в исполнении Ариста вызывает восхищение участников тематических мероприятий.

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