На “живые” фото попал прототип складного смартфона Samsung

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Презентация гнущегося Samsung Project V с двумя экранами ожидается в феврале 2019 года в рамках выставки MWC.

На “живые” фото в Сети попал прототип Samsung Project V - первого складного смартфона от южнокорейского производителя Samsung. Окончательную версию гаджета с двумя экранами разработчик намерен представить в следующем году.

Инсайдеры сообщили, что Samsung довольно долго и кропотливо работает над складной моделью смартфона, уже протестировали и отмели много прототипов Project V, который никак не обретёт окончательную концепцию. Очередная неудачная модель попала в руки разработчика, который опубликовал ее фотографии в сети.

Судя по снимкам, два дисплея устройства разделены толстыми рамками, учитывая размеры которых, вероятно, аппаратная часть будет сосредоточена лишь в одной из них. Пользователи отметили схожесть данной модели с продемонстрированном в 2017 году ZTE Axon M. Ожидается, что цена на 7,3-дюймовый смартфон будет находиться в пределах 2 000 долларов, однако официальной информации о Project V пока нет.