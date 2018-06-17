VistaNews.ru


На “живые” фото попал прототип складного смартфона Samsung

Сегодня, 13:26

Презентация гнущегося Samsung Project V с двумя экранами ожидается в феврале 2019 года в рамках выставки MWC.

На “живые” фото в Сети попал прототип Samsung Project V - первого складного смартфона от южнокорейского производителя Samsung. Окончательную версию гаджета с двумя экранами разработчик намерен представить в следующем году.

Инсайдеры сообщили, что Samsung довольно долго и кропотливо работает над складной моделью смартфона, уже протестировали и отмели много прототипов Project V, который никак не обретёт окончательную концепцию. Очередная неудачная модель попала в руки разработчика, который опубликовал ее фотографии в сети.

Судя по снимкам, два дисплея устройства разделены толстыми рамками, учитывая размеры которых, вероятно, аппаратная часть будет сосредоточена лишь в одной из них. Пользователи отметили схожесть данной модели с продемонстрированном в 2017 году ZTE Axon M. Ожидается, что цена на 7,3-дюймовый смартфон будет находиться в пределах 2 000 долларов, однако официальной информации о Project V пока нет.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Samsung выпустит гибкий смартфон с тремя экранами

Samsung презентует Galaxy 9 на MWС в феврале

Цена складного смартфона Samsung может составить 1850 долларов

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем