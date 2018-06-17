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Пользователи определили 5 лучших обновлений для Apple Watch

Сегодня, 11:23

Apple выпустили обновлённую операционную систему для своих «умных» часов, исправив большую часть неудобств, которые таила в себе техника.

Пользователей порадовала возможность ручного подключения к сети Wi-Fi, в то время как предыдущая версия ОС требовала подключения к iPhone. Теперь на часах доступен любой развлекательный контент, начиная от прослушивания подкастов и заканчивая просмотром вэб-страниц.

Создатели также обновили навигацию по Apple Watch. Теперь можно вызвать центр уведомлений и управления доступом прямо из приложения. Компания также решила добавить состязательный момент и предложила пользователям возможность организовать дружеское соревнование, чем-то напоминающее онлайн-игру в реальной жизни. Победителя и проигравшего можно будет определить по обновлениям их статуса.

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