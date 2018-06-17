Эксперты подготовили рейтинг смартфонов с лучшей защитой от пыли и влаги‍

Сегодня, 10:40

Проанализировав современный рынок мобильных телефонов, специалисты определили гаджеты, защите которых производители уделили особое внимание. Лидером стал Samsung Galaxy S9.

Эксперты изучили современный мобильный рынок, и подготовили рейтинг смартфонов с лучшей защитой от пыли и влаги. Первую строчку достойно занял гаджет от южнокорейского производителя Samsung Galaxy S9. Вслед за ним идет другой флагман Samsung Galaxy S9+. Специалисты уверены, что их обладателям нечего опасаться, и можно спокойно купать свои смартфоны, ведь они отлично защищены от воды и пыли.

В рейтинг попали более дешевые модели этого же производителя - Galaxy А3, А5 и А8. Хорошей защитой наделены также LG G7 ThinQ и Huawei P20 Pro.

Среди устройств от корпорации Apple эксперты отметили хорошую защиту у iPhone X, который также не боится ни пыли, ни грязи, ни воды.