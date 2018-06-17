Instagram всё же будет просить пользователей меньше заходить в приложение

Сегодня, 10:05

Последние данные инсайдеров подтверждают, что компания тестирует новую опцию, призванную бороться за психологическое здоровье своих пользователей и уберечь их от интернет-зависимости.

Опция находится в тестовом режиме и, возможно, ещё претерпит некоторые изменения. Но суть её остаётся той же: зайдя в добавленный раздел в своём профиле в Instagram, пользователь сможет узнать, сколько времени он провёл в приложении. Также можно будет установить лимит, по истечении которого Instagram оповестит пользователя и попросит его закрыть приложение.

Управляющий компанией Кэвин Систром рассматривает эту опцию как одну из самых важных за всё время и берёт её под личный контроль. Однако эксперты отмечают нелогичность внедрения ограничителя ввиду другого заявления компании. Напомним, ранее в Instagram рассказали, что собираются увеличить продолжительность видео до часа. В таком случае возникает вопрос об эффективности и истинной полезности разрабатываемой опции для меньшего использования Instagram.