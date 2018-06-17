Смартфон Micromax Canvas 2 Plus успешно покоряет индийский рынок

Сегодня, 09:19

Индийская компания Micromax успешно выпустила на местный рынок смартфон Canvas 2 Plus спустя долгое время после запуска оригинального Canvas 2. Micromax начала работать с мобильными телефонами только в 2010 году, но уже успела стать одной из крупнейших индийских компаний по производству смартфонов, работающих в бюджетных сегментах.

Телефон придётся по вкусу тем, кто использует две SIM-карты. Также устройство имеет дополнительный слот для microSD, хотя Canvas 2 Plus получил 32 ГБ встроенной памяти. Смартфон обладает основной камерой с расширением 13 МП и светодиодной вспышкой. Приятным бонусом стало то, что камера поддерживает Beauty-режим, а также Time Lapse и Watermark. Фронтальная камера оснащена 8 МП и поддерживает два режима: Beauty и Portrait. Специальная светодиодная вспышка для селфи покорила сердца пользователей, ведь она поможет сделать фото даже при плохом освещении. Также, передняя камера поддерживает функцию Face Unlock, но, по опыту прошлых телефонов, от неё будет мало толку, если освещение слабое.

5,7-дюймовый (1280х720 пикселей) HD дисплей порадует яркой картинкой. Устройству работает на 4-ядерном процессоре 1,3 ГГЦ. Операционной системой выбрана Android 7.0 Nougat. Батарея толщиной 8 мм рассчитана на 4000 мАч.