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Необычное применение: Смартфон поможет стать режиссером

Сегодня, 08:44

Многопиксельная фотоматрица подходит для съемки фильмов. Ее испытал Стивен Содерберг, снявший картину «Одиннадцать друзей Оушена».

Эксперты указали на необычное применение современных гаджетов, и в поле зрения сразу попала банальная видеокамера. Оказывается, смартфон поможет своему владельцу стать полноправным режиссером. Представители Dreamgrip создали набор, превращающий портативный девайс в настоящую профессиональную камеру. Новые функции испытал Стивен Содерберг, знаменитый по картине «Одиннадцать друзей Оушена».

Еще одни способ необычно использовать смартфон это беспроводная стереосистема. Гаджет нужно подключить к одному модулю, что позволит воспроизводить одну запись синхронно на нескольких устройствах. Для таких манипуляций стоит приобрести интерфейс с портами для звуковых сигналов, а консолью выступит обычное приложение.

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