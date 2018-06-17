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Xiaomi Redmi 4x резко подешевел на 6 600 рублей

Сегодня, 08:30

Российский пользователь, ценящий смартфоны китайского бренда за сбалансированность цены и качества, сможет теперь убедиться в нерушимости традиций китайской компании.

Смартфон Xiaomi Redmi 4x резко подешевел на 6 тысяч 600 рублей спустя год после появления на российском рынке. Ранее цена мобильного устройства, отвечающего всем современным технологическим трендам, составляла 13 тысяч рублей, что, кстати, не казалось запредельной «накруткой». Теперь же, когда Redmi 4x доступен по 8 тысяч 400 рублей, смартфоны буквально исчезают с прилавков фирменных бутиков Xiaomi.

Эксперты в очередной раз по достоинству оценили стратегию китайской компании, позволившую им в короткие сроки, не только легально использовать западные технологии, но и занять крайне важную нишу бюджетных смартфонов. Такой менеджмент позволяет многократно расширять продажи в странах «среднего звена», где ценится выверенный баланс сегмента цена-качество. Напомним, два месяца назад в Banggood была объявлена скидка в 20% за Xiaomi Redmi 5 во всех модификациях и цветовых гаммах.

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