«Машины-убийцы»: Американские рабочие боятся работать вместе с роботами

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В городе Уолтхэм, штат Массачусетс, компания разработала робота, который может работать на предприятиях совместно с людьми. Однако рабочие фабрики озадачены тем, насколько хорошо у детища Veo Robotics получиться с ними взаимодействовать.

Роботы отличаются от человека повышенной точностью работы, что сопровождается высокой скоростью. Из-за этого при экстренной ситуации машина может не успеть затормозить, что приведёт к тяжелым последствиям. Работники американских фабрик боятся того, как им придётся работать вместе с ротами, которые могут стать для них машинами-убийцами.

Представители компании Veo Robotics отметили, что благодаря новейшим разработкам и технологиям даже большие машины смогут легко взаимодействовать с человеком. Создатели роботов разместили внутри них несколько камер, которые создают трёхмерную модель пространства перед началом рабочего процесса. После этого машина идентифицирует все объекты, а также рабочих. Помимо этого процесс контролируется инженером для того, чтобы избежать любых ошибок. Директор Veo Robotics Патрик Собальварро отмечает, что подобный подход значительно повысит производительность труда.