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В России резко подешевел смартфон Xiaomi Mi6

Сегодня, 03:30

Российские специалисты изучили рынок смартфонов и выяснили, что флагманский смартфон от компании Xiaomi подешевел на треть.

 

Цена устройства в 30 000 рублей, с которой он поступил на рынок, упала до 23000 рублей.

Телефон имеет 5,2-дюймовым экран, чипсет Qualcomm Snapdragon 83, 8-мегапиксельную фронтальную и 12-мегапиксельную основную камеры, так же в него встроен сканер отпечатков пальцев.

Эксперты советуют спешить с покупкой этого смартфона, так как повышение НДС до 20% может сказаться на стоимости телефона. Телефоны компании Xiaomi получили свою популярность благодаря высокой производительности, надежности и при этом низкой цене. На данный момент компания считается самым быстрорастущим китайским брендом и занимает четвертое место по популярности, уступая позиции Apple, Samsung и Huawei.

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