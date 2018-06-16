OPPO Find X станет самым безрамочным смартфоном 2018 года

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Согласно данным из Сети, у гаджета отсутствуют надрезы в верхней части, а единственное место спереди, не занятое дисплеем – это маленькая панель внизу.

Сведения предоставила сама компания OPPO Find X, опубликовав с официального аккаунта на китайском сервисе Weibo снимок, а также ролик-расследование местного канала CCTV-1. Согласно новому тизеру, рамки в девайсе могут составлять всего 10%. Задняя часть OPPO Find X со стеклянным покрытием. Там вверху есть чёрная полоса в виде буквы М, состоящая из двух камер, между которыми светодиодная вспышка.

Цветовая гамма телефона – бордовый и синий. Официальная презентация состоится 19 июня 2018 года. Специалисты находят определённую схожесть по дизайну с некоторыми другими китайскими флагманами. Однако они отмечают, что звание «самый безрамочный» телефон всё-таки может заслужить.