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Разработчики рассказали о возможностях Siri Shortcuts

Сегодня, 15:07

Создатели анонсировали выход приложения Siri Shortcuts, которое поможет автоматизировать рутинные процессы, связанные со смартфоном. Уже сейчас доступен аналог этой программы, который поможет заказать вам кофе или отправить другу фотографию.

Siri Shortcutr это адаптированный под iOS Automator на Mac. Это программа для оптимизации большинства выполняемых рутинных и повседневных операций. Shortcuts будет доступен осенью, когда выйдет окончательная версия iOS 12. На данный момент функционирует его аналог Workflow.

Приложение получит расширенную поддержу сторонних программ, что даст разработчикам возможность создавать более прогрессивные функции, например, можно будет автоматизировать процесс обработки и публикации снимков в социальных сетях. Специалисты рассказали, что это значительно сэкономит время, ведь от пользователей нужна только голосовая команда или нажатие на специальную кнопку.

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