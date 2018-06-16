Внезапно подешевел: VKworld снизил цену нового смартфона

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К радости любителей гаджетов компания VKworld объявила о временном снижении стоимости своего суперсовременного смартфона. Предложение действует в отношении VKworld S8, который ранее уже был отмечен, как добротное устройство с бюджетной ценой.

Эксперты отмечают приемлемые для этой модели восьмиядерный процессор с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб накопителя с возможностью расширения до 128 Гб. К несомненным достоинствам относится тонкорамочный 6-дюймовый дисплей с хорошим разрешением. Дисплей предохраняет закаленное стекло Gorilla Glass 4, что для смартфонов подобного уровня – весьма высокий показатель.

Для любителей селфи предусмотрены две камеры: основная двойная и фронтальная. Кроме этого, удобный разъем USB Type-C позволит присоединять кабель любой стороной. За безопасность устройства будут отвечать сканер лица и отпечатков пальце. Без этого не произойдет разблокировка устройства. Эксперты уверены, что смартфон будет еще более притягательным для пользователей после того как внезапно подешевел. Скидка на товар при цене в 10000, в среднем составит 1000 рублей.