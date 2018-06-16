VistaNews.ru


Внезапно подешевел: VKworld снизил цену нового смартфона

Сегодня, 16:53

К радости любителей гаджетов компания VKworld объявила о временном снижении стоимости своего суперсовременного смартфона. Предложение действует в отношении VKworld S8, который ранее уже был отмечен, как добротное устройство с бюджетной ценой.

Эксперты отмечают приемлемые для этой модели восьмиядерный процессор с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб накопителя с возможностью расширения до 128 Гб. К несомненным достоинствам относится тонкорамочный 6-дюймовый дисплей с хорошим разрешением. Дисплей предохраняет закаленное стекло Gorilla Glass 4, что для смартфонов подобного уровня – весьма высокий показатель.

Для любителей селфи предусмотрены две камеры: основная двойная и фронтальная. Кроме этого, удобный разъем USB Type-C позволит присоединять кабель любой стороной. За безопасность устройства будут отвечать сканер лица и отпечатков пальце. Без этого не произойдет разблокировка устройства. Эксперты уверены, что смартфон будет еще более притягательным для пользователей после того как внезапно подешевел. Скидка на товар при цене в 10000, в среднем составит 1000 рублей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Анонсирован смартфон VKWorld Mix 3 с функцией «Солнечный свет»

Рассекречены первые фото нового смартфона Meizu E3

Стала известна цена на новый смартфон Huawei Honor 9 Lite

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем