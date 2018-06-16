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Apple и телеведущая Опра Уинфри создадут совместный проект

Сегодня, 12:45

Ранее компания-гигант уже заключила контракт с такими известными звездами, как Риз Уизерспун и Джей Джей Абрамсон. Apple выпустит новый проект в следующем году.

Опра Уинфри согласилась сотрудничать со всемирно известной компанией Apple, по созданию нового телепроекта, который должен понравиться каждому. Apple ценит ответственных сотрудников, таких, как Опра Уинфри. По словам директоров компании, телеведущая будет полезна тем, что умеет находить общий язык абсолютно с каждым человеком. Такое умение не будет лишним при создании нового креативного проекта. Подчеркивается, что по данным общественного голосования жители CША охотнее видели на месте президента Опру Уинфри, чем Дональда Трампа. За девушку проголосовали 48% общества, а за Трампа - 38%.

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