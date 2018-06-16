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Яндекс отмечает 55-летие полёта Терешковой в космос

Сегодня, 09:44

Компания Яндекс решила напомнить своим пользователям о первом самостоятельном полёте женщины в космос. Возле поисковой строки появилось изображение с Валентиной Терешковой, при нажатии на которое пользователи смогут узнать больше о космонавте.

 Картинка, напоминающая о 55-летии первого полёта женщины-космонавта, выполнена в стиле почтовой марки. На ней изображена сама Терешкова на фоне космоса и улетающей ракеты. При нажатии на изображение пользователь переходит на страницу, рассказывающую более подробно о том, когда и где состоялся первый полёт Валентины. В информации указано, что первая женщина-космонавт отправилась в космос с космодрома Байконур 16 июня 1963 года.

Также пользователям предлагают посмотреть почтовые марки, на которых была запечатлена Терешкова в различные годы. На них указаны даты выпуска, а также круглая дата, если она отмечалась на тот момент.

Благодаря изображению многие пользователи Сети смогут узнать о подробностях полёта Терешковой, а также ближе ознакомиться с её биографией.

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