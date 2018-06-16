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Google научит создавать фильмы через виртуальные очки

Сегодня, 09:15

В Adobe Premiere можно будет редактировать кадры, обрабатывая их новым инструментов Google VR180 Creator. Эта технология преобразует ролик в стандартный формат, а также даст возможно повторно загружать данные в Сеть.

 

Инструмент предназначен для работы на ОС Mac и Linux. С помощью виртуальных очков можно будет после погружения в другую реальность посмотреть то, что происходило за это время. Эксперты отмечают, что вряд ли появление инструмента Google VR180 Creator гарантирует создание большого количества таких «фильмов», однако это точно научит пользователей лучше понимать VR.

Сама технология виртуальных очков пока не настолько хорошо развита, и люди оценивают её с осторожностью. Хотя большое количество специалистов именно VR предрекают большой акцент в будущем, отмечая, что она может заменить в том числе и привычные сейчас смартфоны.

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