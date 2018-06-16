VistaNews.ru


Xiaomi выпустит «умный» футбольный мяч Insait Joy с процессором за $47

Сегодня, 09:04

Китайский техногигант намерен превзойти Samsung, захватив абсолютно все сегменты мирового рынка. Угодив спортсменам всевозможными гаджетами и датчиками, производитель представит 10 июля тематический Smart-аксессуар.

«Умный» футбольный мяч Insait Joy с процессором Xiaomi выпустит в двух размерах: 635-660 мм весом 350-390 г (детский) и 680-700 мм весом 420-450 г (взрослый), и двух расцветках: желто-синей и сине-белой. Внутри спортивного аксессуара китайский технигигант разместит датчик, отслеживающий скорость и траекторию полета мяча. Все полученные данные передаются на смартфон.

Процессор футбольного мяча Insait Joy питается от аккумулятора, а значит, периодически его нужно заряжать. Покрыт новый продукт Xiaomi в соответствии со стандартами FIFA – износостойкой кожей. Остальные особенности Smart-аксессуара станут известны в день премьеры – 10 июля.

Приобрести китайский футбольный мяч Insait Joy с процессором можно за $47.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Xiaomi представила 4К телевизор Mi TV 4S за 380$

Xiaomi представила «умный» вентилятор Mijia DC, которым можно управлять со смартфона

Новая акция: Фитнесс-браслет Xiaomi Mi Band 2 можно получить бесплатно

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем