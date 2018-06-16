Xiaomi выпустит «умный» футбольный мяч Insait Joy с процессором за $47

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Китайский техногигант намерен превзойти Samsung, захватив абсолютно все сегменты мирового рынка. Угодив спортсменам всевозможными гаджетами и датчиками, производитель представит 10 июля тематический Smart-аксессуар.

«Умный» футбольный мяч Insait Joy с процессором Xiaomi выпустит в двух размерах: 635-660 мм весом 350-390 г (детский) и 680-700 мм весом 420-450 г (взрослый), и двух расцветках: желто-синей и сине-белой. Внутри спортивного аксессуара китайский технигигант разместит датчик, отслеживающий скорость и траекторию полета мяча. Все полученные данные передаются на смартфон.

Процессор футбольного мяча Insait Joy питается от аккумулятора, а значит, периодически его нужно заряжать. Покрыт новый продукт Xiaomi в соответствии со стандартами FIFA – износостойкой кожей. Остальные особенности Smart-аксессуара станут известны в день премьеры – 10 июля.

Приобрести китайский футбольный мяч Insait Joy с процессором можно за $47.