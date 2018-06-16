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Первый планшет Xiaomi подготовлен к старту продаж

Сегодня, 08:52

Менеджмент китайской компании уже прославился в экспертных кругах тем, что иногда делая непопулярные шаги, выделяет бренд из массы производителей гаджетов. Так случилось и с разработкой устройства, которое признано «немодным» снобами от аналитики.

Первый планшет Xiaomi Mi Pad 4 подготовлен к старту продаж, невзирая на последние тренды, состоящие в значительном падении покупательского спроса именно на этот сегмент устройств. Тем не менее, по мнению китайских разработчиков, даже самый продвинутый смартфон не сможет заменить планшет в единственном и немаловажном сегменте, а именно, в размере экрана.

Тенденции на рынке показывают, что среди пользователей гаджетов, есть значительная категория, которая по-прежнему считает планшеты полезными в ряде обстоятельств. Например, во время отпуска. Планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 4 предлагает экран полного размера с популярным соотношением 18:9. По инсайдерской информации, операционная система будет заменена с Android на Windows 10. В таком случае, традиционный для устройств Xiaomi процессор Qualcomm Snapdragon 660 будет тоже сменен.

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