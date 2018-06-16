Появились данные о характеристиках и дизайне ZTE Nubia Z18

Сегодня, 08:19

Новый телефон от компании ZTE Nubia Z18 должен стать производительным, но недорогим вариантом для тех, кто хочет себе хороший смартфон при небольшом бюджете. В Сети появилась информация о том, какими характеристиками будет обладать устройство.

Инсайдеры предполагают, что Nubia Z18 будет обладать достаточно высокой производительностью. Работать устройство сможет на основе процессора Snapdragon 845 с тактовой частотой в 2,8 ГГц, а оперативная память составит 8 гигабайт. Такими характеристиками будет обладать смартфон в самой дорогой конфигурации. Диагональ дисплея составит 5,99 дюймов, с поддержкой Full HD. Предполагается, что объем памяти составит 128 гигабайт, что порадует пользователей. Батарея устройства будет иметь ёмкость в 3350 мАч.

Кроме технических характеристик появились и чертежи, показывающий как будет выглядеть сам смартфон. Верхняя часть дисплея устройства будет охватывать всё пространство, за исключением фронтальной камеры. На задней крышке будет располагаться сканер отпечатков пальцев, а двойная основная камера установлена в верхнем углу. В нижней части устройства будет порт USB Type-C и динамик.