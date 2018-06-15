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Pokemon Let's Go привлечёт новых любителей карманных монстров

Сегодня, 20:29

На прошедшей выставке E3 компания Nintendo презентовала сразу три новых игры про покемонов. Две из них направлены на то, чтобы одновременно привлечь и новых игроков, и ценителей классической серии.

 Компания выпустит две Pokemon Let's Go, которые, как и их предшественник, будут иметь элемент дополненной реальности. Данная технология пришлась по вкусу многим пользователям, играющим с мобильных устройств. Об этом свидетельствует Pokemon Go, которая стала действительно популярной после выхода летом 2016 года.

Однако мобильная игра имеет слишком большую разницу с классической серией о карманных монстрах. Именно поэтому Nintendo собирается выпустить Pokemon Let’s Go, которая будет представлять себя несколько изменённый вариант привычных для старых игроков версий, хоть и покажется им несколько странной. Также новая игра может привлечь и новых поклонников из числа тех, кто привык использовать в качестве приставки свой телефон.

Изменения в графике и детализации в мире покемонов позволят вернуть старых игроков, давно знакомых с этой вселенной. А дополненная реальность и уже упрощенный геймплей позволят новым пользователям без проблем познакомиться с Pokemon Let’s Go.

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