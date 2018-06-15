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BlackBerry Redactor «научился» скрывать конфиденциальную информацию на скриншотах

Сегодня, 18:16

Компания BlackBerry нашла решение для пользователей, которые хотели поделиться скриншотами, но не могли из-за личных данных. Внутри приложения Privacy Shade появился BlackBerry Redactor, который «научился» маскировать все необходимое.

Последнее обновление на BlackBerry привнесло изменение в программу Privacy Shade, где появилась функция скрытия конфиденциальной информации на изображениях, в том числе и на скриншотах прямо перед их отправкой. Согласно информации от разработчика, BlackBerry Redactor использует прямоугольники, квадраты и круги, чтобы скрыть все необходимое. Это существенно отличается от метод приложения Paint, которое использовалось для этих целей ранее. Программа позволяла только вручную зарисовать данные или вырезать их.
Кроме редактирования снимков, приложение Privacy Shade позволяет своим пользователям конфиденциально просматривать информацию или набирать текст. Это достигается за счет того, что часть экрана затемняется, и будет видна только пользователю.

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