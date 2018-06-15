Xiaomi представила «интеллектуальное» автозеркало за 62 доллара

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Китайская компания, которая вырвалась в лидеры производителей гаджетов не благодаря, а вопреки современных концепций производственного бизнеса, продолжает удивлять потребителей диапазоном своих разработок. Автомобильное производство получило от

Xiaomi новое взаимовыгодное предложение.

Xiaomi представила «интеллектуальное» автозеркало 62 доллара. Так как Китай является крупнейшим производителем автомобилей, аналитики Xiaomi не могли пройти мимо этого «лакомого» сегмента локального рынка, с перспективой выхода на глобальное пространство. Еще три месяца назад производители бюджетных гаджетов предлагали свой первый автомобильный аксессуар, а именно, «умное» зеркало заднего вида за 160 долларов. Понадобилось менее 90 дней, для того, чтобы разработчики Xiaomi, за счет снижения себестоимости создали продукт, привлекательный для всех.

Зеркало с названием Mi Smart Rearview Mirror Recorder оснащено сенсорным экраном на пять дюймов, имеющим разрешение 854 x 480. Голосовые команды позволяют не только менять ракурс, но и делать видеозапись, а также фотографии событий и местности. Резервная камера обойдется пользователю еще в 15 долларов, но она того стоит, так как в два раза увеличивает панорамность объектов.