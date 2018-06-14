VistaNews.ru


Эксперты опубликовали первые впечатляющие снимки со смартфона Vivo Nex S

Сегодня, 18:54

На фотографиях запечатлены достопримечательности и пейзажи Китая. Эксперты поделились характеристиками камеры смартфона.

 

Коммерческая версия Vivo Apex была представлена на MWC 2018. Тогда же рассказали об особенностях камеры смартфона. Он оснащён двойной основной: 12-мегапиксельным модулем от Sony с диафрагмой f/2.4, которая увеличивает возможность для улучшения портретной съёмки. Также есть режим профессиональной съёмки. У камеры четырёхосевая система оптической стабилизации. Дополнена вторым сенсором на 5 Мп.

К основным характеристикам самого смартфона относят мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Оперативная память составляет 8 Гб, а встроенная – 256 Гб. Всё это относится к премиальной версии Vivo Nex S, которая благодаря своей камере делает впечатляющие снимки.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Известны параметры смартфона Vivo Y75S‍

LG объявил о начале продаж смартфона LG K9

Vivo X21 UD будет представлен в Индии 29 мая

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем