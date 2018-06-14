Эксперты опубликовали первые впечатляющие снимки со смартфона Vivo Nex S

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На фотографиях запечатлены достопримечательности и пейзажи Китая. Эксперты поделились характеристиками камеры смартфона.

Коммерческая версия Vivo Apex была представлена на MWC 2018. Тогда же рассказали об особенностях камеры смартфона. Он оснащён двойной основной: 12-мегапиксельным модулем от Sony с диафрагмой f/2.4, которая увеличивает возможность для улучшения портретной съёмки. Также есть режим профессиональной съёмки. У камеры четырёхосевая система оптической стабилизации. Дополнена вторым сенсором на 5 Мп.

К основным характеристикам самого смартфона относят мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. Оперативная память составляет 8 Гб, а встроенная – 256 Гб. Всё это относится к премиальной версии Vivo Nex S, которая благодаря своей камере делает впечатляющие снимки.