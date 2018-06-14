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Сотрудники Apple работают стоя, чтобы защититься от рака

Вчера, 23:15

Руководство компании разработало специальные столы для своих инженеров.

Специальные рабочие места создала корпорация Apple для того, чтобы уберечь людей на производстве от рака. Сотрудники бренда в любой момент могут встать из-за стола и продолжить выполнять свои функциональные обязанности. Как сообщил глава компании Тим Кук, инженеры в его компании работают стоя, чтобы защититься от опасного заболевания. Для этого было закуплено специальное оборудование стоимостью 2500 долларов за экземпляр. Оно позволяет регулировать высоту стола в рабочем кампусе. Кук заявил, что такое нововведение позитивно сказывается н пояснице и коленях, а также улучшает состояние здоровья в целом. Топ-менеджер Apple ссылается на заявления врачей, которые говорят, что сидячий образ жизни – это новый рак.

Ранее мы писали, что Apple сливает данные учетных записей iCloud . Компания активно сотрудничает с властями США, в связи с чем спецслужбы совершенно спокойно могут получить доступ к личным данным и файлам пользователей «яблочной» продукции.

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