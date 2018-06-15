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Эксперты считают, что новый смартфон, который представят уже в сентябре, станет очень популярным. Ранее считалось, что мобильное устройство начнут выпускать не раньше, чем через пару месяцев после презентации. Эти слухи связаны с проблемами и сложностями в производстве дисплеев.

Сейчас же по некоторым данным стало известно, что бюджетный iPhone начнут производить на месяц раньше, чем планировалось, то есть примерно в октябре. Скорее всего, с дисплеями была проблема, которую инженерам всё же удалось решить. Точных дат начала производства пока не известно.

Считается, что если бюджетный iPhone всё же будет запущён, то он будет стоить в районе 800 долларов. В таком случае, как считают инсайдеры, аппарат станет очень популярный, даже популярней чем флагманы. Только в первой половине года панируется продать больше 85 миллионов бюджетных iPhone.